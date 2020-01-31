لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر رابط ماتش الهلال السعودي يلا شوت PLUS رابط مباراة الهلال وأبها يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.





لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر رابط ماتش الهلال السعودي يلا شوت PLUS رابط مباراة الهلال وأبها موعد مباراة الهلال وأبها





لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر رابط ماتش الهلال السعودي يلا شوت PLUS رابط مباراة الهلال وأبها وتنطلق المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينيتش، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.





لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر رابط ماتش الهلال السعودي يلا شوت PLUS رابط مباراة الهلال وأبها ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 9 مباريات و5 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، كأقوى خط هجوم في الدوري السعودي، فيما دخل مرماه 16 هدفًا.





لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر رابط ماتش الهلال السعودي يلا شوت PLUS رابط مباراة الهلال وأبها ويتواجد أبها في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر في 6 مناسبات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا فيما اهتزت شباكه بـ 24 هدفًا.





لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر رابط ماتش الهلال السعودي يلا شوت PLUS رابط مباراة الهلال وأبها القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها





لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر رابط ماتش الهلال السعودي يلا شوت PLUS رابط مباراة الهلال وأبها تبث المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها عبر شبكة قناة السعودية الرياضية اتش دي 1، بتعليق مشاري القرني.





ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1