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مشاهدة مباراة الهلال السعودي Al Hilal SFC وأبها بث مباشر الهلال والشباب في دوري كاس الامير محمد بن سلمان

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:26 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الهلال السعودي Al Hilal SFC وأبها بث مباشر الهلال والشباب في دوري كاس الامير محمد بن سلمان يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي Al Hilal SFC وأبها بث مباشر الهلال والشباب في دوري كاس الامير محمد بن سلمان موعد مباراة الهلال وأبها

مشاهدة مباراة الهلال السعودي Al Hilal SFC وأبها بث مباشر الهلال والشباب في دوري كاس الامير محمد بن سلمان وتنطلق المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينيتش، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي Al Hilal SFC وأبها بث مباشر الهلال والشباب في دوري كاس الامير محمد بن سلمان ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 9 مباريات و5 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، كأقوى خط هجوم في الدوري السعودي، فيما دخل مرماه 16 هدفًا.

ويتواجد أبها في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر في 6 مناسبات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا فيما اهتزت شباكه بـ 24 هدفًا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها مشاهدة مباراة الهلال السعودي Al Hilal SFC وأبها بث مباشر الهلال والشباب في دوري كاس الامير محمد بن سلمان

تبث المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها عبر شبكة قناة السعودية الرياضية اتش دي 1، بتعليق مشاري القرني مشاهدة مباراة الهلال السعودي Al Hilal SFC وأبها بث مباشر الهلال والشباب في دوري كاس الامير محمد بن سلمان

ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1
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