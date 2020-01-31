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تعرف على عدد مشاهدات برومو "هيعيش يفتكرني" للهضبة عمرو دياب (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:25 ص
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بوابة الفجر
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حقق برومو أغنية الفنان عمرو دياب الجديدة "هيعيش يفتكرني"، نجاحًا فور طرحه بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وبلغ عدد مشاهدات البرومو منذ طرحه في 29 يناير الجاري وحتى الآن أكثر من 634,726 مشاهدة حتى الآن.

كان عمرو دياب، أعلن عن برومو الفيديو كليب، من خلال تغريدة عبر "تويتر" قائلا: "خليك اول واحد يسمع برومو اغنية "هيعيش يفتكرني" أول اغنية من ألبوم عمرو_دياب الجديد ٢٠٢٠ "سهران" وانتظروا الألبوم الكامل يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٠".



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هيعيش يفتكرني فنان عمرو دياب الفجر الفني

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