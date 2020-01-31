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اليوم.. وزير السياحة والآثار يتفقد دير جبل الطير بالمنيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:17 ص
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وزير الأثار
وزير الأثار
حسام زيدان
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أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، سوف يقوم بعدد من الزيارات المهمة بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن زيارة الوزير صباح اليوم، ستشمل كنيسة السيدة العذراء الأثرية، بدير جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، في محافظة المنيا.

وأوضحت الوزارة، أن الزيارة تأتي في إطار العناية بمسار العائلة المقدسة من ناحية، حيث يعتبر دير جبل الطير أحد نقاطها المهمة، وكذلك في إطار العناية بتنشيط السياحة الدينية، حيث تعتبر منطقة آثار البهنسا أحد المزارات المهمة بما تحويه من مقابر للصحابة، والمعروفة باسم "البقيع الثاني".

ولفتت الوزارة إلى حرص الدولة المصرية متمثلة في وزارة السياحة والآثار على المضي قدمًا في وضع محافظة المنيا على خريطة السياحة العالمية بما تملكه من مؤهلات سياحية متميزة، حيث تأتي تلك الجولة التفقدية بعد أن أعلن الوزير عن كشف أثري كبير في منطقة تونا أمس الخميس.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة وزار السياحة البقيع الثاني

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