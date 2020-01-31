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مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:06 ص
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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وقع حادث تصادم سيارة ملاكي، بكوبري جريش بالعاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة شخص ووفاة 4 آخرين.

وتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بحادث تصادم سيارة ملاكي بكوبري جريش بالعاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.
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الكلمات المفتاحية

محافظاتأهبار حادث تصادم

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