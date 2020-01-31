ينتظر عشاق ومسؤولو الأندية الإسبانية، عصر اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2019، إجراء قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري، وذلك عقب نهاية مباريات ثمن النهائي بتأهل الفرق الثمانية.





وحجزت 8 أندية بطاقة التأهل لهذا الدور، وهي : من الدرجة الأولى: ريال مدريد – برشلونة – أتلتيك بيلباو – فالنسيا – غرناطة – ريال سوسيداد – فياريال، ومن الدرجة الثانية: ميرانديس





موعد سحب قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن يتم سحب قرعة دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك اليوم الجمعة، في تمام الساعة 1:00 بتوقيت إسبانيا، 3:00 بتوقيت مكة المكرمة، 2:00 بتوقيت القاهرة، 12:00 بتوقيت جرينيتش.





ومن المتوقع أن يصدم كل من ريال مدريد وبرشلونة ببعضهما البعض في منافسات هذا الدور، ليكون كلاسيكو جديد للكرة العالمية.





تعرف مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا:

من المقرر أن تقام مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في الخامس من فبراير المقبل.



