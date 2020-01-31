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عاجل.. فينيسيوس بديل هازارد في ديربي مدريد

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:33 ص
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فينيسيوس
فينيسيوس
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية مدريد يوم السبت المقبل وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني على استاد سانتياجو برنابيو معقل الملكي.

وأفادت وسائل الإعلام بأن ريال مدريد سيفقد خدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد بسبب الإصابة بالإضافة إلى وجود شكوك حول جاهزية الويلزي جاريث بيل نجم الفريق الذي عاد مؤخرًا الى التدريبات الجماعية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور نجم الفريق يمتلك فرصة اللعب كأساسي في مواجهة أتلتيكو مدريد خاصة بعد تألقه أمام ريال سرقسطة وتسجيله لهدف رائع.

وكشفت وسائل الإعلام أن البرازيلي رودريجو جوس هو المنافس الأول لفينيسيوس ولكن رودريجو تراجع مستواه في الفترة الأخيرة لذلك فإن فينيسيوس يملك فرصة ذهبية للمشاركة في ديربي مدريد.

وأوضحت وسائل الإعلام أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يبدو أنه سيعتمد على فينيسيوس كأساسي أمام أتلتيكو مدريد خاصة مع وجود كلا من إيسكو وخيمس رودريجيز ولوكاس فاسكيز ولكن قد يكون له دور في المباراة.

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