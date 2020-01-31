3 أسلحة خطيرة لساوثهامبتون في مواجهة ليفربول

يستعد نادي ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح لمواجهة فريق ساوثهامبتون يوم السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق ساوثهامبتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





ويملك فريق ساوثهامبتون عدة أسلحة قوية لمواجهة فريق ليفربول، ويجب على الريدز أن يحذر من بعض اللاعبين في الشق الهجومي للساوث، ونجح فريق ساوثهامبتون في تحقيق الفوز على فريق كريستال بالاس في المواجهة الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.





ويعد داني أنجز لاعب فريق ليفربول السابق من أهم اللاعبين في فريق ساوثهامبتون هذا الموسم، حيث سجل هذا الموسم 14 هدف في البريميرليج مما يجعله قد يشكل خطراً كبيراً على مرمى فريق ليفربول في المباراة المقبلة.





ويأتي اللاعب الثاني هو ريدموند صانع ألعاب فريق ساوثهامبتون وجناح الفريق السريع للغاية، حيث تشهد معظم هجمات الفريق من خلاله على الجبهة اليسرى أو في عمق الملعب عندما يلعب صانع ألعاب تحت داني أنجز مهاجم الفريق، ويعتمد الفريق على سرعاته من خلال الهجمات المرتدة التي يلعب عليها الفريق.





بينما يملك فريق ساوثهامبتون لاعب خط وسط مميز وهو وارد براوس الذي يملك تسديدات خطيرة على مرمى المنافس من على منطقة الجزاء، ويلعب براوس الكرات الثابتة بشكل مميز للغاية.



