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الأهلي ضد الهلال.. 3 أخطاء يجب أن يتجنبها فايلر في مواجهة الخرطوم

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:27 ص
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الأهلي ضد الهلال
الأهلي ضد الهلال
أحمد عصام
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يحل النادي الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر ضيفا ثقيلا على فريق الهلال السوداني يوم السبت المقبل على ملعب الجوهرة في الخرطوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل لدور المقبل في دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج النادي الأهلي للتعادل فقط من أجل حسم التأهل، بينما يدخل فريق الهلال السوداني لتحقيق الفوز فقط خلال هذة المواجهة وسيودع البطولة بشكل كبير في حال تحقيق نتيجة غير ذلك.

ويحتل النادي الاهلي صدارة تلك المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق النجم الساحلي التونسي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحل فريق الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 9 نقاط أيضاً، ويحتل فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويجب على رينيه فايلر أن يتجنب بعض الأخطاء خلال هذة المواجهة، حيث يجب عدم فتح المساحات للفريق السوداني الذي يتميز لاعيبه بالسرعة من خلال الهجمة المرتدة وهذا ما ظهر عليه خلال مواجهة الفريقين في مصر، وأيضا وقوف المدافعين بشكل جيد خلال الكرات الثابتة الذي يسجل من خلالها الفريق السوداني العديد من الأهداف.

وسيواجه المدرب السويسري أزمة من خلال الضغط الجماهير في مباراة ام درمان، حيث يجب أن ينبه على اللاعبين عدم تلقي هدف مبكر من أجل عدم تعقيد الأمور منذ البداية على المارد الأحمر.

الجدير بالذكر أن فريق الأهلي المصري قد نجح في تحقيق الفوز على الهلال السوداني في مصر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام الدولي.
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