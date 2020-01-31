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في ذكرى ميلاد رمضان خاطر .. معلومات لا تعرفها عن حياة الفنان الراحل
الجمعة 31/يناير/2020 - 05:59 ص
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روان هيثم محمد
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان رمضان خاطر، وهو فنان راحل قدم العديد من الأعمال الفنية واستطاع أن يكسب قلوب الملايين بفضل أعماله التي لاقت نجاحًا ضخمًا بين الجمهور.
ويلقي "الفجر الفني" الضوء على بعض المعلومات لا تعرفها عن حياته.
1- ولد في 31 يناير عام 1963م.
2- تخرج من جامعة حلوان.
3- بدأ مسيرته الفنية في فرقة بني مزار المسرحية.
4- أسس فرقة متخصصة في فن الحكي تسمى "حكى مصاطب".
5- شارك في عدة مسرحيات منها ماما عايزة اكسب المليون، داير داير، بالعربي الفصيح، غزير الليل، الحادثة المجنونة، غزل العمار.
6 - شارك بالتنمثيل العديد من الأفلام منها عين شمس، كلمني شكرا، حين ميسرة، آخر الدنيا، الطريق الدائري.
7- طرح أخر أعماله على الرغم من تزايد المرض عليه في هذه الفترة، وكانت ارتجالية تسمى "حكاوي".
8- لم يستطع رمضان، أن يصل إلى النجومية التي كان يطمح لها خلال مسيرته الفنية.
9- توفي عن عمر يناهز الـ 48 عاما، في 28 نوفمبر عام 2011م.
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