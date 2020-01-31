في ذكرى ميلاد رمضان خاطر .. معلومات لا تعرفها عن حياة الفنان الراحل

6 - شارك بالتنمثيل العديد من الأفلام منها عين شمس، كلمني شكرا، حين ميسرة، آخر الدنيا، الطريق الدائري.

7- طرح أخر أعماله على الرغم من تزايد المرض عليه في هذه الفترة، وكانت ارتجالية تسمى "حكاوي".





8- لم يستطع رمضان، أن يصل إلى النجومية التي كان يطمح لها خلال مسيرته الفنية.



