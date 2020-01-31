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وزير الصحة الأسبق يحذر من كارثة بسبب معطرات الجو

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:40 ص
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تعبيرية
تعبيرية
أشرقت حفني
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن نسب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في مصر أصبحت مرتفعة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأبرز هذه الأمراض هي الحساسية والسدة الرئوية والتليف في الرئة.

وأضاف تاج الدين، خلال استضافته مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن السبب في انتشار هذه الأمراض بهذه الأرقام الضخمة مؤخرا هو انتشار التدخين والتلوث وخاصة تلوث البيئي.

وأوضح أنه طبقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أخطر 10 أمراض تصيب الإنسان وتؤدي للعجز والوفاة، منها أمراض حساسية الصدر والسدة الرئوية، والتهابات الجهاز التنفسي، وأورام الجهاز التنفسي، مضيفا: أمراض الجهاز التنفسي أسبابها انتشار التلوث، والأبخرة، والأدخنة، ومعطرات الجو، وعوادم السيارات، والمبيدات الحشرية، وجميعهم أمور في منتهى الخطورة، ورغم علمنا بمدى خطورتها إلا أننا نستمر في استخدامها.
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