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تاريخ مواجهات الاتحاد السعودي والرائد

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:28 ص
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الاتحاد والرائد
الاتحاد والرائد
أمل الحلفاوي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ضيفًا على نظيره الرائد، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب الملك عبدالله ببريدة.

موعد مباراة الاتحاد والرائد

وتبدأ مباراة اتحاد جدة والرائد في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والربع مساءًا بتوقيت جرينتش.

تاريخ مواجهات الاتحاد والرائد

الفريقان قد تواجها من قبل في 23 مباراة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي يظهر فيها التفوق الواضح لفريق الاتحاد، والذي حقق 15 إنتصارًا و4 هزائم وتعادل في مثلهم.

كما أن نجح لاعبو الاتحاد في هز شباك الرائد ب53 هدفًا، واستقبلت شباكه 26 هدفًا، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان آخر لقاءات الفريقين في الدور الأول هذا الموسم، والذي شهد فوز كبير للاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجلت أكبر نتيجة بين الفريقين لصالح نادي الاتحاد، حيث فاز النمور بسداسية مقابل هدفين، والتي أقيمت في الرابع من شهر فبراير 2016.

ويسعى لاعبو اتحاد جدة لاستمرار سطوتهم على مواجهات الفريقين، وتصحيح مسار الفريق في الدوري هذا الموسم.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري
ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وهزم في 8 مباريات.

بينما يتواجد الرائد في المركز السادس برصيد 26 نقطة، بعد أن انتصر في 8 مباريات وتعادل في لقائين وهزم في 5 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد
وتبث المباراة التي تجمع بين الاتحاد والرائد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين على قناة السعودية الرياضية الأولى.

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