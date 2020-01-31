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كاتبة: "الإخوان فاكرين إنهم بس المسلمين وباقي الشعب كفار قريش"

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:51 ص
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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
أشرقت حفني
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يدعون أنهم يريدون نشر الإسلام في العالم وتعليمه للشعوب، معلقة: "فاكرين إنهم جايين يعلمونا الإسلام".

وأضافت الشوباشي، خلال استضافتها ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عناصر جماعة الإحوان يتدخلون في أي مجتمع بشكل عنصري، معلقة: "فكرهم إن إحنا الإخوان المسلمين وباقي الشعب كفار قريش بالنسبة لهم".

وأوضحت أن عناصر الإخوان يسعون للانتشار بدول العالم ذات الغالبية الإسلامية بدعم من الدول التي تمول وترعى الإرهاب لحساب مصالحها الشخصية، مضيفة: لو كان عناصر جماعة الإخوان بالفعل يدافعون عن الإسلام لماذا يخربون في الدول الإسلامية وذات الأغلبية المسلمة؟؟ لماذا لا يذهبون لإسرائيل أو الدول التي لا يوجد بها أغلبية إسلامية لنشر الإسلام.
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