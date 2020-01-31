وزير الأوقاف: مصر انطلقت بقوة في تجديد الخطاب الديني



وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة استطاعت بناء نسقًا معرفيًا وسطيًا تنويريًا لتجديد الخطاب الديني.



وأكد وزير الأوقاف، ضرورة الاستمرار في العمل على استمرار بناء هذا النسق، لتجديد الخطاب الديني الفترة المقبلة، لأن الحياة بها مستجدات متلاحقة والتجديد عملية ديناميكية مستمرة لا تتوقف عند مرحلة معينة، مضيفا: طالما هناك حياة وقضايا مستجدة سيظل الفكر والتجديد مستمرًا إلى يوم القيامة، ومصر قطعت شوطا كبيرا لبناء النسق المعرفي.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر انطلقت بقوة نحو تجديد الخطاب الديني، وعدد الكتب التي تتناول ملف تجديد الخطاب الديني في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلت إلى 64 كتاب مؤلف، و76 كتابًا مترجمًا.