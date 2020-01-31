مفاجأة وراء استبعاد الشيخ وصبحي من لقاء الهلال السوداني

قرر الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رنيه فايلر فكرة ضم الثنائي أحمد الشيخ ورمضان صبحي لقائمة الأحمر المسافرة للسودان لمواجهة الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد الهلال في تمام التاسعة من مساء السبت الموافق 1_2_2020 بتوقيت القاهرة حيث يتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.





استبعاد رمضان صبحي والشيخ من لقاء الهلال

وأوضح الجهاز الفني للنادي الأهلي سبب استبعاد رمضان صبحي جناح المارد الأحمر والذي جاء بعد رفض السويسري رنيه فايلر فكرة المجازفة بالنجم الدولي على الرغم رغم مشاركته فى التدريبات الجماعية الأخيرة مع الأهلى كما أن الاعب لم يصل بعد لكامل لياقته الفنية والبدنية.





وأضاف جهاز الأهلي أن سبب استبعاد أحمد الشيخ مهاجم الأحمر من لقاء الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا كان بسبب الكدمة التي تعرض لها في الوجه خلال مشاركته فى التقسيمة، وفضل فايلر عدم استكمال اللاعب للمران ومن ثم استبعاده من قائمة المارد الأحمر.





ترتيب الأهلي في المجموعة الثانية

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الأول في مجموعته الثانية برصيد 10 نقاط خلفه النجم الساحلي والهلال السوداني برصيد 9 نقاط ويأتي بلاتينيوم في الترتيب الأخير بنقطة وحيدة.



