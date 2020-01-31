توتنهام يؤجل صفقة نجم الملكي للصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن إدارة توتنهام اتخذت قرار برئاسة دانيل ليفي بشأن إمكانية ضم الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد قبل نهاية الميركاتو الشتوي الحالي.





وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت مؤخرًا عن رغبة توتنهام في ضم جاريث بيل وذلك بناء على طلب من البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام.





وعلى جانب آخر، أشار موقع Le 10 Sport الفرنسي إلى أن توتنهام لن يتحرك لعقد أي صفقة أخرى حتى نهاية سوق الانتقالات الشتوية الحالية.





وأكد الموقع الفرنسي أن جاريث بيل سيستمر داخل قلعة سانتياجو برنابيو حتى نهاية الموسم الحالي كما أشار وكيله جوناثان بارنيت في تصريحات صحفية من قبل.





وذكر الموقع الفرنسي أن توتنهام ضم صفقتين في يناير الحالي هما جيدسون فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي وستيفن برجوين من إيندهوفن الهولندي.





وأفادت تقارير صحفية بريطانية بالأمس أن توتنهام الإنجليزي سوف يخوض محادثات مع نظيره ريال مدريد الإسباني اليوم من أجل التفاوض للتعاقد مع الويلزي جاريث بيل.





وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن جهود الملكي لم تنجح في التخلص من النجم الويلزي البالغ من العمر 30 عاماً على مدار الأعوام القليلة الأخيرة، حيث صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية أن الملكي يعمل على إيجاد صيغة لرحيل النجم الويلزي عن صفوف الفريق ولكن انتهى به المطاف مستمراً بين صفوف الميرينجي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام يعمل على إستعادة جاريث بيل إلى الفريق اللندني الذي تألق معه وعاش أفضل لحظات في مشواره الكروي ولكن يحتاج توتنهام أن يوافق جاريث بيل على تخفيض راتبه بشكل هائل والاستغناء عن نسبة كبيرة من راتبه الحالي مع الملكي والذي يقدر بـ 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن نجم منتخب ويلز غير مستعد لتخفيض راتبه ويريد الالتزام بعقده مع نادي العاصمة الإسبانية والذي ينتهي في 2022.



