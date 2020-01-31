Advertisements
Advertisements
Advertisements

توتنهام يؤجل صفقة نجم الملكي للصيف المقبل

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:55 ص
Advertisements
توتنهام
توتنهام
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن إدارة توتنهام اتخذت قرار برئاسة دانيل ليفي بشأن إمكانية ضم الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد قبل نهاية الميركاتو الشتوي الحالي.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت مؤخرًا عن رغبة توتنهام في ضم جاريث بيل وذلك بناء على طلب من البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام.

وعلى جانب آخر، أشار موقع Le 10 Sport الفرنسي إلى أن توتنهام لن يتحرك لعقد أي صفقة أخرى حتى نهاية سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد الموقع الفرنسي أن جاريث بيل سيستمر داخل قلعة سانتياجو برنابيو حتى نهاية الموسم الحالي كما أشار وكيله جوناثان بارنيت في تصريحات صحفية من قبل.

وذكر الموقع الفرنسي أن توتنهام ضم صفقتين في يناير الحالي هما جيدسون فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي وستيفن برجوين من إيندهوفن الهولندي.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية بالأمس أن توتنهام الإنجليزي سوف يخوض محادثات مع نظيره ريال مدريد الإسباني اليوم من أجل التفاوض للتعاقد مع الويلزي جاريث بيل.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن جهود الملكي لم تنجح في التخلص من النجم الويلزي البالغ من العمر 30 عاماً على مدار الأعوام القليلة الأخيرة، حيث صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية أن الملكي يعمل على إيجاد صيغة لرحيل النجم الويلزي عن صفوف الفريق ولكن انتهى به المطاف مستمراً بين صفوف الميرينجي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام يعمل على إستعادة جاريث بيل إلى الفريق اللندني الذي تألق معه وعاش أفضل لحظات في مشواره الكروي ولكن يحتاج توتنهام أن يوافق جاريث بيل على تخفيض راتبه بشكل هائل والاستغناء عن نسبة كبيرة من راتبه الحالي مع الملكي والذي يقدر بـ 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن نجم منتخب ويلز غير مستعد لتخفيض راتبه ويريد الالتزام بعقده مع نادي العاصمة الإسبانية والذي ينتهي في 2022.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كريستيان إيريكسن توتنهام توتنهام هوتسبيرز توتنهام اليوم توتنهام الان توتنهام

أخبار تهمك

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 6 ساعات

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. "الوزراء" يزف خبرا سارا لموظفي العاصمة الإدارية (تفاصيل)

منذ أقل من ساعتين

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 19 ساعة

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 8 ساعات

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ حوالي 6 ساعات

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 6 ساعات

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ حوالي 20 ساعة

لجميع المؤهلات.. "القوى العاملة" تطرح فرص عمل جديدة بـ5000 جنيه

منذ ساعة و 8 دقيقة

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 6 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر.. تعرض لـ"التهديد بالقتل" وأَحب الصحافة وكره قراءة الصحف

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

توتنهام مستعد لضم نجم ريال مدريد

مورينيو كلمة السر.. صفقة تبادلية تاريخية مرتقبة بين ريال مدريد وتوتنهام

تقارير إنجليزية.. نجم ريال مدريد في طريقه إلى توتنهام

توتنهام يسعى لضم بيل

مورينيو يطلب ضم نجم ريال مدريد لتوتنهام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

11:49 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

11:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status