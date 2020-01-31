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تحذيرات عاجلة من الشبورة المائية والأمطار.. توقعات طقس اليوم الجمعة

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الجمعة، تشهد استقرارا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في معدلات الشبورة المائية والتي تؤدي لانخفاض الرؤية والتي قد تصل لحد الضباب.

كما يتوقع خبراء هيئة الرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على بعض من محافظات الجمهورية، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 18
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 18
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 17
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 16
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 18
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 18
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 19
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 18
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 13
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 20
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