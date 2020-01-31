رغم الفوز برباعية.. سيتين مستاء من آداء لاعبي برشلونة أمام ليجانيس

أعرب كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن عدم رضاه عن آداء لاعبيه أمام ليجانيس في دور الستة عشر في بطولة كأس ملك إسبانيا على الرغم من الفوز بخماسية نظيفة وتأهلهم لدور الثمانية من البطولة.





وقال سيتين في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "غيرنا الخطة اليوم إلى 4-3-3 لأننا أردنا أن نقوم بأشياء جيدة في الهجوم والدفاع وكذلك بسبب طريقة لعب ليجانيس وأدركنا أننا سنحقق نتائج جيدة ويمكننا الدفاع بشكل أفضل أيضًا، لعبنا جيدًا في العشرين دقيقة الأولى، كنا دقيقين ولدينا سيطرة".





وأضاف: "لقد فعلنا العديد من الأشياء بشكل جيد رغم أنني غير راضٍ تمامًا، لقد كنا محظوظين للعثور على مسار الهدف لكننا فقدنا السيطرة في المرحلة الأخيرة من الشوط الأول، يجب أن نكون أكثر هدوءًا ونتحكم أكثر في اللعبة".





وتابع: "أحب حقًا تحليل الأشياء بعناية، أريد أن أشاهد المباراة مرة أخرى لأرى ما إذا كان هناك شيء جيد بالنسبة لنا، لا أتأثر بالنتيجة".





وأردف قائلا: "كان هناك لاعبون بحاجة للراحة، أخترت منح دقائق أكثر للاعبين آخرين وأمامنا الكثير من المباريات لرؤية لاعبين في مواقع مختلفة".





واختتم سيتين تصريحاته عن فرانكي دي يونج قائلا: "هو لاعب متفائل للغاية، يريد دائمًا التحسن واليوم قدم مباراة غير عادية".



