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الرائد ضد الإتحاد.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والقنوات الناقلة

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:12 ص
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الرائد ضد الإتحاد
الرائد ضد الإتحاد
عبد القادر عرابي
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يشهد ملعب مدينة الملك عبد عبدالله بالبريدة اليوم الجمعة 31 يناير، مواجهة الرائد ضد ضيفه إتحاد جدة، ضمن مواجهات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية.

ويطمح فريق الرائد في إنتزاع النقاط الثلاث، وإقتحام المربع الذهبي ليتواجد خلف الكبار الهلال والنصر والأهلي، ومواصلة سلسلة النتائج المتميزة للفريق، رغم خسارته الجولة الماضية أمام الأهلي.

بينما سيحاول الإتحاد تحقيق فوز غائب عن الفريق منذ خمس جولات، وتحديداً منذ لقاء الجولة العاشرة، حينما تغلب على فريق الإتفاق.

ترتيب الإتحاد والرائد

يحتل نادي الرائد المركز السادس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، حققها الفريق من 8 إنتصارات وتعادلين وخمس هزائم، سجل 23 هدفاً وسكنت شباكه 28 هدفاً.

فيما يتواجد إتحاد جدة في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة من 15 مباراة، بواقع أربعة إنتصارات وثلاث تعادلات وثمان هزائم، سجل 19 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

موعد مباراة الإتحاد ضد الرائد

تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 31 يناير، وذلك عند تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، التاسعة والربع بتوقيت أبو ظبي، السادسة والربع بتوقيت تونس والجزار، الخامسة والربع بتوقيت جرينتش، وتنقل على الهواء مباشرة على قنوات السعودية الرياضية المفتوحة.

التشكيل المتوقع لمباراة إتحاد جدة والرائد

من المنتظر أن يبدأ المدرب هينك تين كات مدرب إتحاد جدة مباراة الرائد بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.
خط الدفاع: منصور الحربي – برونو أوفيني – جوناس دي سوزا – مهند الشنقيطي.
خط الوسط: كارليس جيل – كريم الأحمدي – أنيس البدري – روارينيو – عبد العزيز البيشي.
خط الهجوم: هارونا كامارا.

بينما من المتوقع أن يبدأ المدرب بينسيك هاسي مدرب الرائد مباراة الإتحاد بالأسماء التالية

حراسة المرمى: عز الدين دوخا.
خط الدفاع: محمد العامري – عبد الله الفهد – إيزيكيل بالوميك – محمد الشريمي.
خط الوسط: جلال الداودي – سلطان فرحان – أرناو دجوم.
خط الهجوم: محمد فوزير – رائد الغامدي – أحمد زين.

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