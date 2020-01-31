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مفاجأة.. "الوزراء" يزف خبرا سارا لموظفي العاصمة الإدارية (تفاصيل)

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:46 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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كشفت الحكومة المصرية، أنها تعمل على إعداد حزمة حوافز للموظفين المنقولين إلى العاصمة الإدارية، وسيتم الإعلان عنها.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي حسام حداد ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الحكومة خصصت 10 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب تنتمي إلى فئة الإسكان المتوسط بمدينة بدر للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تقديم تسهيلات كبيرة للموظفين في عملية السداد للوحدات السكنية، معقبا: "سعر المتر مش موجود في أي مكان".

ولفت إلى أن الموظف الذي لن ينتقل إلى الوحدات السكنية المخصصة للموظفين، سيخصص له بدل انتقال بشكل شهري، موضحا أن قيمة بدل الانتقال ستكون ثابتة لكل الموظفين.
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الكلمات المفتاحية

موظفين بدل الانتقال العاصمة الإدارية الحكومة

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