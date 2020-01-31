زوجة العسيلي توجه رسالة رومانسية لزوجها





نشرت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، صورة تجمعها مع زوجها الفنان محمود العسيلي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت خلال الصور وهي ترتدي هوت شورت في شهر العسل، معلقة على الصور قائلة: "الملك .. أحبك لما انت عليه".





واحتفل محمود العسيلي ، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 يناير الجاري





وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين «محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم»، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم السيناريست تامر حبيب



