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تشكيل ناري للريال وأتلتيكو في ديربي العاصمة مدريد

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:28 ص
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اتلتيكو مدريد والريال
اتلتيكو مدريد والريال
محمد الصو
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يستعد ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد الإسباني، لاستضافة مواجهة نارية وعصيبة بين ناديي العاصمة الإسبانية، حيث يستضيف الميرنجي أتلتيكو مدريد، بالدوري.

وكان ريال مدريد فاز مؤخرًا على أتلتيكو، في كأس إسبانيا، بالمباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب 46 نقطة، فيما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس، برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، مساء غدّ السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يبدأ ريال مدريد بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا.
خط الدفاع : رافائيل فاران ، سيرجيو راموس ، فيرلان ميندي و دانييل كارفاخال.
خط الوسط : فيديريكو فالفيردي ، كاسيميرو ، لوكا مودريتش و توني كروس.
خط الهجوم : إيسكو و كريم بنزيما.

فيما ستكون تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:-

حراسة المرمى : يان أوبلاك.
خط الدفاع : فيليبي ، ستيفان سافيتش ، ساؤول نيجيز و كيران تريبيير.
خط الوسط : كوكي ، توماس بارتي ، هيكتور هيريرا و أنخيل كوريا.
خط الهجوم : ألفارو موراتا و جواو فيليكس

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