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مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ينعى وفاة الصحفية الشابة رحاب بدر

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:24 ص
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بوابة الفجر
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نعت مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وفاة الصحفية رحاب بدر الذى وافتها المنية.

وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن بالغ حزنها إزاء نبأ وفاة الصحفية الشابة.

قالت إدارة مهرجان الإسكندرية: “تنعى إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ببالغ الحزن والأسى، الزميلة العزيزة رحاب بدر، الذى وافتها المنية مساء اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أحبتها وذويها بالصبر والسلوان”.

كانت "بوابة الفجر" حصلت على صور الصحفية رحاب بدر، التي عثر عليها مشنوقة داخل شقتها في المعادي.

يُذكر أن أجهزة الأمن قد تلقت إخطارا من أسرة الصحفية رحاب بدر، يفيد بالعثور على جثتها داخل الشقة، وذلك قبل سفرها لمهرجان الأقصر السينمائي بعدة ساعات، وتم استدعاء زوج الضحية للاستماع إلى أقواله، وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، النيابة العامة للتحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

وتبين من المعاينة المبدئية أن جميع منافذ الشقة سليمة، وجار فحص جميع معارفها، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.


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