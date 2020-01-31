المضادات الأرضية تطلق النار صوب طائرات الاحتلال في سماء غزة

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على أرض زراعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وكشف المركز الفلسطيني للإعلام، عن تجدد القصف الصهيوني في مدينة رفح.



وذكر المركز الفلسطيني للإعلام في خبر عاجل، أن الطيران المروحي يطلق عدد من الصواريخ نحو هدف مجهول في جنوب قطاع غزة، بينما ردت المضادات الأرضية بإطلاق النار صوب طائرات الاحتلال.