لجميع المؤهلات.. "القوى العاملة" تطرح فرص عمل جديدة بـ5000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر العديد من فرص العمل، بشركة "بيبسيكو"، بمنطقة الحي السابع بمدينة نصر، براتب يصل لـ5000 جنيه.



وتضمنت الوظائف المتاحة لدى الشركة، عدد 200 مندوب وسائق مبيعات، بشرط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عال، وفوق المتوسط ومتوسط، وأن يكون لديهم رخصة قيادة أولى أو ثانية أو ثالثة، براتب يبدأ من 4200 جنيه حتى 5000 جنيه.



وحدت الشركة سن المتقدمين ألا عن 45 عام، ولا يقل عن 20 عام، ومن المزايا التي تقدمها الشركة، تأمين صحي واجتماعي.



كما حددت مناطق العمل، في القاهرة ومدينة نصر والقطامية ومسطرد والعامرية والإسماعيلية والمنصورة وسوهاج وطنطا، والزقازيق وبورسعيد والمنيا، وعلى من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول آية حسن 01066206859 01122297696.

