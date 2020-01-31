أمين "المستشفيات الجامعية" يكشف عن تفاصيل منصة "365 صحة"



وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، أن المواطن يدخل على التطبيق الإلكتروني للمنصة، ويضع طلبه ويتم الرد عليه فورا حسب تقسيمه وفقا لأقاليم الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تقسيم الجمهورية إلى 7 أقاليم، ويتم توجيه المواطن بطلبه من خلال موقعه.



وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المنصة الإلكترونية هدفها سرعة توفير طلب المواطنين وما يريدونه من خدمات طبية وعلاجية، في إطار ما تقدمه المستشفيات الجامعية بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن المواطنين حتى الآن لم يتفاعلوا معه بشكل كبير.

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه في إطار تحول الدولة إلى الرقمنة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في توفير خدمات جديدة للمواطنين، تم إطلاق منصة 365 صحة الإلكترونية، لافتا إلى أنها المنصة تعمل على توفير طلب المواطن في نفس اللحظة للمستشفيات الجامعية حسب منطقته.