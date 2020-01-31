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شوقي غريب يقترب من حسم الثلاثي الكبير لقيادة المنتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:01 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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مازال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي يفكر فى الثلاثي الذى سيتم إختيارهم لتمثيل منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها باليابان هذا العام، بعد صعود الفراعنة والتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر العام الماضي.

وبالطبع يتمنى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أن يكون محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ضمن قوام المنتخب بطوكيو، خاصة أن صلاح من أفضل اللاعبين فى العالم خلال السنوات الأخيرة، ولكن لابد من موافقة اللاعب ويورجن كلوب المدير الفنى للريدز.

بينما مازال شوقي غريب حائر فى المراكز التى تحتاج لتدعيم ويُعد أحد المراكز التى يفكر بها غريب هى مركز حراسة المرمى بسبب عدم إعتماد نادي الزمالك على الحارس الأساسي للمنتخب الاولمبي محمد صبحي، مما يجعل غريب وأسامة عبدالكريم مدرب حراس المنتخب يفكران فى ضم محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر، بينما الاسم الثالث ينحصر بين أحمد حجازي وطارق حامد والذى يمثلان أعمدة المنتخب الأول.

ويسعي شوقي غريب فى إستمرار نجاح جيل المنتخب الأولمبي بتجقيق نتائج جيدة فى أولمبياد طوكيو 2020، من أجل تحقيق إنجاز لمصر.
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