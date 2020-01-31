Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون والتشكيل المتوقع

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:47 ص
Advertisements
ليفربول
ليفربول
محمد جمال
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة قوية وحاسمة فى شكل جدول ترتيب الدوري الانجليزي، عندما يستضيف ملعب انفيلد مباراة قوية بين فريقي ليفربول صاحب الأرض والجمهور ونظيره ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم كيفين فريند.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

يحل فريق ساوثهامبتون ضيف على نظيره ليفربول ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، يوم السبت القادم الموافق 1 فبراير 2020.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

يسعى ليفربول للإبتعاد أكثر بصدارة الدوري الإنجليزي البريميرليج عندما يلاقي فريق ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، يوم السبت القادم الموافق 1 فبراير 2020 وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول امام ساوثهامبتون

حراسة المرمى : اليسون بيكر
خط الدفاع : الكسندر ارنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون
خط الوسط : هندرسون، شامبرلين، فاينالدوم
خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ديفوك اوريجي

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزى برصيد 70 نقطة بينما ساوثهامبتون فى المركز التاسع برصيد 31 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي ليفربول كاس فرنسا الليلة الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر.. تعرض لـ"التهديد بالقتل" وأَحب الصحافة وكره قراءة الصحف

منذ حوالي 6 ساعات

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 17 ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ حوالي 9 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي لن يستطيع شراء رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 7 ساعات

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 5 ساعات

الصور الأولى للصحفية رحاب بدر التي عُثر عليها مشنوقة بمنزلها

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 5 ساعات

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تشكيل توتنهام المتوقع أمام بيرنلي

موعد مباراة ليستر سيتي ونورويتش سيتي اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة ليستر سيتي ونورويتش بث مباشر beIN Live HD

إبراهام يقود التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا ضد ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة أرسنال اليوم| مشاهدة مباراة أرسنال وبورنموث بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز Arsenal live

أستون فيلا ضد نورويتش سيتى.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

11:49 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

11:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status