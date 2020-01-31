موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون والتشكيل المتوقع

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة قوية وحاسمة فى شكل جدول ترتيب الدوري الانجليزي، عندما يستضيف ملعب انفيلد مباراة قوية بين فريقي ليفربول صاحب الأرض والجمهور ونظيره ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم كيفين فريند.





موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي





يحل فريق ساوثهامبتون ضيف على نظيره ليفربول ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، يوم السبت القادم الموافق 1 فبراير 2020.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي





يسعى ليفربول للإبتعاد أكثر بصدارة الدوري الإنجليزي البريميرليج عندما يلاقي فريق ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، يوم السبت القادم الموافق 1 فبراير 2020 وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.





التشكيل المتوقع لفريق ليفربول امام ساوثهامبتون





حراسة المرمى : اليسون بيكر

خط الدفاع : الكسندر ارنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط : هندرسون، شامبرلين، فاينالدوم

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ديفوك اوريجي





ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزى برصيد 70 نقطة بينما ساوثهامبتون فى المركز التاسع برصيد 31 نقطة.