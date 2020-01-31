تامر أمين يكشف عن فضيحة جديدة لـ"الجزيرة"



وأضاف أمين، خلال تقديمه حلقة الخميس، من برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن قناة "الجزيرة مباشر" نشرت فيديو لإشعال الفتنة في مصر؛ على أنه مظاهرة في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، والناس ثائرة، معلقًا: "مصر الآن أصبحت في منتهى الثبات والحرفية والحكمة بأجهزتها ومؤسساتها وترد بالحقيقة".



وأوضح أن وزارة الداخلية ردت على الفيديو المغرض لقناة الجزيرة في بيان رسمي لها، أوضحت فيه حقيقة المظاهرة، وهي أن هناك طفلة قتلت في محافظة شربين، وتم إخفاء الجثة لمدة أربعة أيام، وعند الكشف عنها بدأت تحقيقات النيابة والداخلية، وكشفت أن القاتل هو صاحب محل البقالة الموجود في الحي بسبب مشاكل بينهم، واستدرج الطفلة وقتلها، ونقل جثتها بمساعدة صاحب "توكتوك".



وتابع: عند البحث عنها توصلت النيابة إليه واعترف بالواقعة، وكشف عن الأدوات التي استخدمها فيها، وانتهت القصة، معقبا: هذه هي الاحترافية والمهنية التي يجب أن تستخدمها وزارة الداخلية دائما، للرد على كل مروجي الشائعات، ونشكر وزارة الداخلية على هذه الطريقة في التعامل.



قال الإعلامي تامر أمين، إن قناة الجزيرة لا يوجد لديها أي شىء من النزاهة، ولا الموضوعية، وأصبح الخداع والتزييف السمة المباشرة والملاصقة لقنواتها على اختلافها.