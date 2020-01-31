البدري يعتمد على عناصر الأولمبي فى معسكر مارس

يسعي الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدري للإستفادة من عناصر المنتخب الأولمبي خلال مباريات الفراعنة القادمة الهامة فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، خاصة أن المنتخب تحت قيادة المدير الفنى حسام البدري قد تعادل امام كل من كينيا وجزر القمر نوفمبر الماضي فى اول مباراتين.



ويستعد منتخب مصر تحت قيادة البدري لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، مارس القادم ولا بديل عن الفوز من أجل التقدم بالمجموعة.



وسيعتمد الجهاز الفنى للمنتخب على عناصر المنتخب الأولمبي خلال الفترة القادمة بجانب كل من المحترفين بقيادة النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجية نجم أستون فيلا الإنجليزى بجانب المتألقين ببطولة الدوري المصري.



ويحضر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر وجهازه المعاون المكون من طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر جميع مباريات الدوري وجميع مباريات الفرق المصرية بالبطولات الإفريقية من أجل الوقوف على مستوي اللاعبين قبل إنطلاق المعسكر القادم.



وسيكون أبرز الاسماء المنضمة خلال المعسكر القادم من نجوم المنتخب الأولمبي رمضان صبحي لاعب الأهلي ومصطفي محمد لاعب الزمالك والذى يقدموا اداء مميز خلال الفترات الأخيرة بجانب دخول كل من أحمد فتوح وصلاح محسن فى الصورة فى حال مشاركتهم بشكل مستمر مع فرقهم.



ويذكر أن المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب قد حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.