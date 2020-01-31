Advertisements
Advertisements
Advertisements

السفارة الصينية بالقاهرة: ليس لدينا ما نخفيه عن مصابي "كورونا"

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:28 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
Advertisements
قال المتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة، جاو جي شيان، إن هناك زيادة مستمرة في حالات الإصابة بسبب فيروس كورونا، وحالات الوفاة وصلت إلى 170 شخصا حتى الآن، والأعداد مرشحة للزيادة.

وأضاف المتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي" أن فيروس كورونا الجديد مختلف عن نظيره الذي ظهر في عام 2002، ويؤثر على البشر بطريقة غير مسبوقة، وينتشر بسرعة كبيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الصين تتعاون مع العديد من الدول لحل هذه الأزمة ومنظمة الصحة العالمية أيضا لمحاولة التوصل لحل لانتشار هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الصين تتعامل بشفافية وصراحة شديدة بشأن الإعلان عن أعداد المصابيين والمتوفيين، وليس لديها ما تخفيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورونا القاهرة الصين

أخبار تهمك

عاجل.. نادر شوقي يوجه صدمة للأهلي حول رمضان صبحي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 12 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. "الوزراء" يزف خبرا سارا لموظفي العاصمة الإدارية (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

"شديد البرودة".. بيان مفصل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 9 ساعات

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 9 ساعات

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ حوالي 9 ساعات

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 9 ساعات

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 9 ساعات

مصرع المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم (صور)

منذ أقل من نصف ساعة

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مسؤول صيني: عدد قتلى النوع الجديد من فيروس كورونا في ووهان يصل إلى ستة

ما هو فيروس كورونا الذي انتشر في الصين وأعراضه وطرق الوقاية منه؟ .. وتعليق منظمة الصحة العالمية على هذا المرض

طبيب سعودي: المخاطر الصحية المحلية لفيروس "كورونا" منخفضة حاليا

تركي الماضي: لا يوجد أي حالة إصابة بفايروس كورونا للسعوديين في الصين

هذا ما لجأ إليه العلماء لمواجهة فيروس كورونا الجديد

السلطات الأوكرانية تحذر من السفر إلى مقاطعة هوبى الصينية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

11:49 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

11:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status