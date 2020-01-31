السفارة الصينية بالقاهرة: ليس لدينا ما نخفيه عن مصابي "كورونا"



وأضاف المتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي" أن فيروس كورونا الجديد مختلف عن نظيره الذي ظهر في عام 2002، ويؤثر على البشر بطريقة غير مسبوقة، وينتشر بسرعة كبيرة.



وأوضح المتحدث الرسمي، أن الصين تتعاون مع العديد من الدول لحل هذه الأزمة ومنظمة الصحة العالمية أيضا لمحاولة التوصل لحل لانتشار هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الصين تتعامل بشفافية وصراحة شديدة بشأن الإعلان عن أعداد المصابيين والمتوفيين، وليس لديها ما تخفيه.



قال المتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة، جاو جي شيان، إن هناك زيادة مستمرة في حالات الإصابة بسبب فيروس كورونا، وحالات الوفاة وصلت إلى 170 شخصا حتى الآن، والأعداد مرشحة للزيادة.