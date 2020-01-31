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رانيا يوسف تكشف لـ"الفجر الفني" سبب ضعف إيرادات فيلم "دماغ شيطان"

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:22 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر - نادين نجدي
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كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن أسباب ضعف إيرادات فيلم "دماغ شيطان"، التي لم تتجاوز الـ 60 ألف جنية، وجاء فى ذيل قائمة شباك التذاكر.

وصرحت رانيا يوسف لـ"الفجر الفني" بأن سبب تراجع إيرادات الفيلم ترجع إلى أن المنتج وضعه فى ثلاثة سينمات فقط، ولم يصرف عليه بالشكل المطلوب، مضيفة أن الفيلم اتصور فى ١٢ يومًا فقط، والمخرج اضغط فى الوقت والماديات.

فيلم "دماغ شيطان" يتناول الأحوال الاجتماعية التى مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدنى المستوى العام، وحالة اليأس التى سيطرت على المصريين، وهو من بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلونى وضيفة شرف مى فخرى وأشرف طلبة، والعمل من تأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل الآنسة فرخ وهومأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبدالعزيز، وهدى مجد، وعارفة عبدالرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، وائل فرج.



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