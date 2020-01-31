ميسي يحقق رقمًا قياسياً في إسبانيا

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة واصل تحقيق أرقام مميزة في مسيرته الكروية وذلك عقب قيادته لفريقه برشلونة للفوز على ليجانيس بخماسية نظيفة وسجل منهم هدفين وساهم في تأهل البرسا لدور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.





وأكدت التقارير أن هذا هو الفوز رقم 500 لميسي مع برشلونة بعد أن خاض 710 مبارايات مع فريقه الكتالوني.

وأوضحت التقارير أن ميسي تصدر قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا للفوز مع الأندية الإسبانية والتي جاءت على الشكل الآتي :-





1 - ميسي 500 فوز

2 - تشافي هيرنانديز 482 فوز

3 - إيكر كاسياس 463 فوز

4 - آندريس إنييستا 459 فوز

5 - أندوني زوبيزاريتا 444 فوز

6 - سيرجيو راموس 439 فوز



