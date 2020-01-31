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حسن الرداد يحسم الجدل حول طبيعة علاقته بمايا دياب

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:59 ص
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بوابة الفجر
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نفى الفنان حسن الرداد، ما تردد حول علاقته بالفنانة مايا دياب، قائلًا: "مايا دياب بمثابة أخت له، وإنه اعتاد التعرض لتلك الشائعات، حتى قبل أن يتزوج".

وأضاف خلال داخلة مداخلة هاتفية ببرنامج "غدا أجمل"، المذاع عبر فضائية MBC"، أنه مع كل عمل فني يدخله تدور شائعات حول ارتباطه ببطلة هذا العمل، موضحا أن علاقته بمايا دياب كانت سطحية، حيث يلتقيان في المناسبات العامة فقط.

وقال خلال لقاءه إن ذلك تغير خلال المسرحية، المرة دي قربنا من بعض بحكم المسرح والشغل مع بعض، إنسانة طيبة جدا وجدعة.. على الجانب الإنساني شخصية جميلة جدا ومبسوط إني عرفتها، وهي أخت وصديقة".




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