الحكومة المصرية تعلن إجلاء الراغبين في العودة من الصين



وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون أي" أنه وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجلاء من يريد من الجالية المصرية في ووهان الصينية، اجتمع مجلس الوزراء وناقش الترتيبات، مشيرا إلى أنهم في انتظار موافقة الجانب الصيني.



وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن العلاقات المشتركة بين مصر والصين تعيش مرحلة من أزهى المراحل في التعاون المشترك، مضيفا: كل المصريين في مدينة ووهان هم أصحاب القرار في العودة لمصر، ومن لديه الرغبة عليه أن يسجل رغبته من خلال التطبيق المماثل لـ"الواتسآب" في الصين، ومن يريد البقاء فهو حر تماما لأن قرار العودة هو خدمة تطوعية تقدمها الحكومة المصرية لمواطنيها في ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا.



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السفارة المصرية في بكين أعدت "جروب" على تطبيق مماثل لـ"الواتسآب" مع المصريين في مدينة ووهان الصينية، وتتواصل بشكل دائم ومستمر على مدار الساعة، لافتا إلى أن عددهم يتراوح ما بين 315 لـ 340 شخصا.