Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي AL HILAL watch

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:53 ص
Advertisements
الهلال
الهلال
أمل الحلفاوي
Advertisements
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال وأبها

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينيتش، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 9 مباريات و5 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، كأقوى خط هجوم في الدوري السعودي، فيما دخل مرماه 16 هدفًا.

ويتواجد أبها في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر في 6 مناسبات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا فيما اهتزت شباكه بـ 24 هدفًا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها

تبث المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها عبر شبكة قناة السعودية الرياضية اتش دي 1، بتعليق مشاري القرني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

توقيت مكة الهلال اليوم الهلال وابها الهلال

أخبار تهمك

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعتين و 38 دقيقة

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 5 ساعات

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر.. تعرض لـ"التهديد بالقتل" وأَحب الصحافة وكره قراءة الصحف

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من النائب العام عن واقعة "ختان أسيوط"

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 3 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 15 ساعة

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 3 ساعات

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يضع سيناريو للتعاقد مع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الصور الأولى للصحفية رحاب بدر التي عُثر عليها مشنوقة بمنزلها

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر KSA SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

مدرب الاتحاد يواجه النصر مرتجفًا.. والعالمي يسعى لتأكيد الصدارة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة شبيبة الاتحاد والنصر بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش النصر YALLA ONLI

موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

يلا شووت MATCH النصر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر قناة مفتوحة

لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر رابط ماتش النصر يلا شوت PLUS

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

11:49 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

11:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status