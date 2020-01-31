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بدء العد التنازلي لتسجيل أغنية ديانا حداد "إلى هنا" 100 مليون مشاهدة (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
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تحقق الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" نجاحات متعددة عبر نشاطاتها الفنية المختلفة التي تقدمها برفقة جمهورها في الخليج والوطن العربي، أهمها من خلال الأغنية الجماهرية "الى هنا".

وبدأ العد التنازلي لتحقيق الأغنية 100 مليون مشاهدة عبر حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي المتنوعة أهمها قناتها الرسمية في "اليوتيوب"، مؤكدة سعادتها بعذا النجاح الذي سجله حب الجمهور ومتابعته المستمرة.

وتتصدر "البرنسيسة" كما يلقبها جمهورها عدد من أغلفة المجلات والصحف الورقية العربية، عبر لقاءات تحدثت خلالها عن جديدها الذي بات في مراحله الأخيرة، حيث ستقوم خلال أيام قليلة بوضع صوتها على أغنية جديدة من اللون البدوي اللبناني، بعد الإنتهاء من عملية تنفيذها وتسجيلها وتوزيعها موسيقياً ما بين ستوديوهات بيروت ودبي، حيث تحمل الأغنية كلمة مؤثرة ولحناً مميزاً سيرى النور قريباً.


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