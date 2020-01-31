مسؤول شؤون الطلاب المصريين في ووهان: ننتظر قرار السيسي بالعودة



وأضافت "عبدالوهاب"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، أن أعضاء السفارة المصرية، وعلى رأسهم السفير، على تواصل دائم معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضحت أن الصين حاليا في فترة أعياد وغالبية المواطنين في إجازة، ومازالت البلاد تفرض الحجر الصحي في جميع الأنحاء، وخاصة ووهان التي ظهر بها فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه في حال الخروج الضروري يرتدون "الماسكات" و"الجونتيات" لضمان عدم انتقال العدوى للطلاب.



قالت الدكتورة عزة عبدالوهاب، مسؤول شؤون الطلاب في جامعة ووهان الصينية، إن المدينة بها 10 جامعات ويدرس بهم حوالي 350 طالبًا من المصريين، لافتة إلى أن جميع الطلاب يرغبون في العودة إلى مصر خاصة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجلاء من يرغب من المصريين من ووهان.