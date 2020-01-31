جريزمان يحقق رقم ميرامونتيس

قاد الفرنسي أنطوان جريزمان برشلونة للفوز على ليجانيس بخماسية نظيفة في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول لصالح البرسا في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي في اتجاه نيلسون سيميدو المنطلق من الجهة اليمنى والذي لعب عرضية أرضية إلى النجم الفرنسي ليقوم هذا الأخير بتسديد كرة زاحفة سكنت الزاوية اليسرى للمرمى.





وأفادت شبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات بأن أنطوان جريزمان سجل الأهداف الثلاثة الأولى لبرشلونة في هذه النسخة من بطولة كأس ملك إسبانيا وهو إنجاز لم يُحققه أي لاعب آخر مع النادي الكتالوني منذ اللاعب الأسطوري لويس سواريز ميرامونتيس في عام 1958.





وذكرت الشبكة الإحصائية أن جريزمان سجل هدفين أمام إيبيزا في المباراة الماضية ليساعد البارسا على تحقيق الفوز في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف مع العلم أن برشلونة كان مهزوماً بهدف نظيف في الشوط الأول.





وكشفت الشبكة الإحصائية أن هدف جريزمان جاء بعد 226 ثانية من ضربة البداية وهو الهدف الأسرع بالنسبة للفريق الكتالوني في مسابقة كأس الملك منذ 2 ديسمبر عام 2015 عندما سجل داني ألفيس هدفاً في مرمى فيلانوفينسي بعد 221 ثانية.



