Advertisements
Advertisements
Advertisements

جريزمان يحقق رقم ميرامونتيس

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:41 ص
Advertisements
جريزمان
جريزمان
ريهام عبد المحسن
Advertisements
قاد الفرنسي أنطوان جريزمان برشلونة للفوز على ليجانيس بخماسية نظيفة في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول لصالح البرسا في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي في اتجاه نيلسون سيميدو المنطلق من الجهة اليمنى والذي لعب عرضية أرضية إلى النجم الفرنسي ليقوم هذا الأخير بتسديد كرة زاحفة سكنت الزاوية اليسرى للمرمى.

وأفادت شبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات بأن أنطوان جريزمان سجل الأهداف الثلاثة الأولى لبرشلونة في هذه النسخة من بطولة كأس ملك إسبانيا وهو إنجاز لم يُحققه أي لاعب آخر مع النادي الكتالوني منذ اللاعب الأسطوري لويس سواريز ميرامونتيس في عام 1958.

وذكرت الشبكة الإحصائية أن جريزمان سجل هدفين أمام إيبيزا في المباراة الماضية ليساعد البارسا على تحقيق الفوز في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف مع العلم أن برشلونة كان مهزوماً بهدف نظيف في الشوط الأول.

وكشفت الشبكة الإحصائية أن هدف جريزمان جاء بعد 226 ثانية من ضربة البداية وهو الهدف الأسرع بالنسبة للفريق الكتالوني في مسابقة كأس الملك منذ 2 ديسمبر عام 2015 عندما سجل داني ألفيس هدفاً في مرمى فيلانوفينسي بعد 221 ثانية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ويس سواريز جريزمان برشلونة الان جريزمان أفاد

أخبار تهمك

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 3 ساعات

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ حوالي 7 ساعات

الصور الأولى للصحفية رحاب بدر التي عُثر عليها مشنوقة بمنزلها

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 3 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من النائب العام عن واقعة "ختان أسيوط"

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر.. تعرض لـ"التهديد بالقتل" وأَحب الصحافة وكره قراءة الصحف

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضع سيناريو للتعاقد مع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعتين و 41 دقيقة

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

برشلونة يحقق رقما مميزا بعد تأهله لدور الثمانية بكأس ملك إسبانيا

ميسي يحقق رقما استثنائيا مع برشلونة

ليلة خوف كيكي سيتين.. جريزمان يقود لعبور عقبة إيبيزا في كأس إسبانيا بشق الأنفس

أهداف مباراة إيبيزا ضد برشلونة في دور الـ 32 كأس ملك إسبانيا

أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 22 / 1 / 2020

جريزمان: إيبيزا كان صعبًا.. ونسعى للفوز بكأس الملك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

11:49 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

11:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status