Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأرقام.. عبد الله السعيد يرفع شعار "الدهن في العتاقي" مع بيراميدز بالموسم الحالي

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:37 ص
Advertisements
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
علاء خليف
Advertisements
يقدم عبد الله السعيد موسمًا استثنائيًا رفقة فريقه بيراميدز إف سي بالموسم الحالي، بعد تألقه بشكل لافت للأنظار سواء على المستوي المحلي أو في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي يشارك بها الفريق للمرة الأولي في تاريخه هذا العام.

وساهم السعيد بفضل أهدافه وأدائه القوي والمميز مع بيراميدز هذا الموسم في تأهل الفريق لربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعدما تصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة قبل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، كما ساهم في تواجد فريقه بالمركز الثالث بالدوري برصيد 26 نقطة.

أرقام عبد الله السعيد مع بيراميدز بالموسم الحالي:

خاض السعيد 21 مباراة مع فريق بيراميدز في مختلف البطولات بالموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1598 دقيقة، سجل 14 هدفًا، وصنع 5 أهداف أخري، وحصل على انذارين.

لعب عبد الله السعيد 13 مباراة مع بيراميدز في بطولة الدوري المصري، بواقع 1047 دقيقة لعب، ونجح في إحراز 12 هدفًا يعتلي بها صدارة ترتيب هدافي المسابقة المحلية هذا الموسم، كما صنع 4 أهداف لزملائه، وحصل علي إنذارين.

أما في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، خاض 8 مباريات، وسجل هدفين، وصنع هدف وحيد.

السعيد يقتحم نادي المائة بالدوري الممتاز:

انضم السعيد لنادي المائة من اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف أو أكثر في تاريخ بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل هدفه رقم 100 في شباك الاتحاد السكندري يوم 16 يناير الجاري في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.

ولم يكتفي صاحب الـ34 عامًا بدخول نادي المائة فقط، بل وصل رصيد أهدافه لـ 102 هدفًا وتخطي رقم جمال عبد الحميد نجم الزمالك والكرة المصرية السابق والذي سجل 101 هدفًا في الدوري، ليحتل نجم بيراميدز المركز الثامن في القائمة التاريخية بالدوري.

ويضم نادي المائة بالدوري المصري كل من:

1- حسن الشاذلي .. 173 هدف
2- حسام حسن.. 168 هدف
3- السيد الضيظوي .. 127 هدف
4- مصطفي رياض .. 122 هدف
5- محمود الخطيب .. 109 هدف
6- احمد الكأس .. 107 هدف
7- محمد أبوتريكة .. 106 هدف
8- عبد الله السعيد.. 102 هدف
9- جمال عبد الحميد .. 101 هدف

الحلم الإفريقي يُراود "السعيد" مع بيراميدز:
يتطلع نجم الأهلي السابق لتحقيق لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية مع فريق بيراميدز بالموسم الحالي، خاصة وأن فريقه من أقوي المرشحين لحصد اللقب الإفريقي، بعد العروض القوية التي حققها الفريق خلال الأدوار الماضية بالبطولة وتلقيه هزيمة وحيدة حتي الآن، مقابل 9 انتصارات وتعادل وحيد.

وفي حالة تحقيق بيراميدز لقب بطولة الكونفيدرالية سوف يصبح ثالث فريق مصري يتوج بلقب البطولة الإفريقية بعد الأهلي الذي حصد اللقب عام 2014، والزمالك حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبد الله السعيد الان عبد الله السعيد الكرة المصرية الان الدوري المصري الدوري الاسباني الان الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

بيان عاجل من النائب العام عن واقعة "ختان أسيوط"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضع سيناريو للتعاقد مع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

الصور الأولى للصحفية رحاب بدر التي عُثر عليها مشنوقة بمنزلها

منذ ساعة و 15 دقيقة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 3 ساعات

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 5 ساعات

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 3 ساعات

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر.. تعرض لـ"التهديد بالقتل" وأَحب الصحافة وكره قراءة الصحف

منذ حوالي 5 ساعات

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ حوالي 7 ساعات

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأرقام .. ماذا قدم ثلاثي الفراعنة المُرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2018؟

عبد الله السعيد يواصل التألق .. سجل هدفًا وصنع 5 في 450 دقيقة مع بيراميدز (أرقام)

11 هدفًا تفصل عبد الله السعيد عن دخول نادي المائة بالدوري المصري

لابا كودجو.. ماكينة أهداف تهدد حلم الزمالك في الكونفيدرالية (أرقام)

كم هدف يفصل عبد الله السعيد عن نادي المائة بالدوري المصري؟

بعد ثنائية الجونة.. عبد الله السعيد ينفرد بصدارة هدافي الدوري و3 أهداف تفصله عن نادي العظماء (أرقام)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

11:49 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

11:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status