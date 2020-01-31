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جريزمان : نسير على الطريق الصحيح

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:32 ص
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جريزمان
جريزمان
ريهام عبد المحسن
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أعرب أنطوان جريزمان نجم برشلونة عن سعادته بالفوز على ليجانيس بخماسية نظيفة في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا وأكد أنهم يسيرون على الطريق الصحيح.

وأكدت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن برشلونة لن يتعاقد مع أي مهاجم صريح في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وبالتالي فإن كيكي سيتيين مُطالب بتشكيل أفضل توليفة هجومية في تشكيلة البرسا عن طريق الدفع بلونيل ميسي كمهاجم وهمي أو الاعتماد على أنطوان جريزمان كرأس حربة صريح.

وقال جريزمان في تصريحات صحفية عقب المباراة:"أنا معتاد على اللعب في هذا المركز الهجومي الذي لعبت فيه اليوم ضد ليجانيس، لقد كنت ألعب في هذا المركز مع أتلتيكو مدريد والمنتخب الوطني، أنا أعرف أين أتحرك ولدي المزيد من الحرية".

وأضاف:"أنا جاهز للمساعدة واللعب في أي مركز حتى كرأس حربة، سوف ألعب في المكان الذي يحدده لي المدرب، نحن نحاول أن نتعلم منه كيف نلعب، هو مختلف عن المدرب السابق، نريد أن نأخذ زمام المبادرة في المباريات".

واختتم جريزمان تصريحاته قائلاً: "لا تزال أمامنا أشياء عديدة لتحسينها لكننا نسير على الطريق الصحيح، نحن نحاول الاستفادة من سرعة لاعبي الوسط والمهاجمين لدينا من أجل إلحاق الضرر بالخصم".
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