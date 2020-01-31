كيف يبدأ كلوب لقاء ساوثهامبتون في غياب ماني .. ثلاث حلول متاحة

يتواصل غياب النجم السنغالي الدولي ونجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي عن الريدز خلال مواجهة الفريق القادمة ضد ساوثهامبتون، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقررة السبت المقبل 1 فبراير.





وغاب ماني عن مباراة ليفربول الماضية أول أمس الأربعاء ضد وست هام يونايتد والتي كانت مؤجلة من الجولة 18، وحقق خلالها الفوز بهدفين نظيفين سجلهما تشامبرلين والنجم المصري محمد صلاح.





وعوض كلوب نجمه السنغالي باللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي الذي شغل الرواق الأيسر الهجومي في المباراة، إلا أن أوريجي لم يقدم مردوداً قوياً في اللقاء، وخرج في الدقيقة 69 من المباراة لحساب البرازيلي فابينيو.





وتبدو أمام يورجن كلوب ثلاث حلول لتعويض ماني في مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، لإختيار أحدها خلال المباراة الهامة.





أوريجي مجدداً





سيكون الخيار الأول أمام كلوب هو إعطاء الفرصة مجدداً لأوريجي للبدء في الرواق الأيسر رفقة محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، ليصبح تشكيل ليفربول كالتالي:





أليسون

أرنولد – فان دايك – جوميز – روبيرستون.

فابينيو –هيندرسون – تشامبرلين.

أوريجي – فيرمينو – صلاح.





إعطاء فرصة لمينامينو





سيكون الحل الثاني أمام كلوب في مواجهة ساوثهامبتون هو البدء بالياباني مينامينو أساسياً بدلاً من أوريجي على الجهة اليسرى، لا سيما وأنه سبق أن شغل هذا الدور مع فريقه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي، ليصبح التشكيل كالتالي:





أليسون

أرنولد – جوميز – فان دايك – روبيرستون.

تشامبرلين – هيندرسون – فينالدوم.

مينامينو – فيرمينو – صلاح.





التوجه للشباب

قد يلجأ يورجن كلوب لأحد اللاعبين الشبان في مباراة ساوثهامبتون، خاصة الثنائي كورتس ويليامز وهارفي إيليون، واللذين تألقا في مباريات الكؤوس هذا الموسم ضد أرسنال وإيفرتون، لذلك قد يبدأ كلوب بالتشكيل التالي.

أليسون.

أرنولد – جوميز – فان دايك – روبيرستون.

تشامبرلين – هيندرسون – فينالدوم.

ويليامز / إيليوت – فيرمينو – صلاح.