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"الصحة" تستعد لاستقبال المصريين العائدين من الصين بـ7 إجراءات

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:32 ص
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أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة المصريين المقيميين في مدينة ووهان الصينية، كما أعلنت عن تشكيل وانعقاد غرفة إدراة أزمات تعمل على مدار 24 ساعة، تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة.

واتخذت الوزارة عدة إجراءات لاستقبال المواطنين العائدين من الصين، ترصدها "الفجر"، في السطور التالية:
1- تجهيز حجر صحي لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية.

2- اتخاذ الإجراءات اللوجيستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة، والإقامة لمدة 14 يومًا وهي "فترة حضانة المرض".

3- إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، والأطقم الإدارية والخدمية.

4- عيادات في مختلف التخصصات الطبية، لتلبية كافة احتياجات الوافدين الطبية، وعلاج من يعاني أي أمراض مزمنة.

5- تنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.

6- توفير طاقم طبي على متن الطائرة التي ستقل المصريين من الصين، يشمل الطاقم ثلاثة أطباء، بينهم طبيبين للحجر الصحي، وآخر لمكافحة العدوى، وثلاثة من التمريض.

7- التعامل مع النفايات طبقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية.
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الكلمات المفتاحية

ووهان الصيني مدينة ووهان الصينية لمنظمة الصحة العالمية

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