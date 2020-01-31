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موعد مباراة اتحاد جدة| مشاهدة مباراة الرائد والاتحاد في دوري كاس الامير محمد بن سلمان

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:25 ص
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الرائد والاتحاد
الرائد والاتحاد
أمل الحلفاوي
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والرائد

وتنطلق مباراة اتحاد جدة والرائد في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والربع مساءًا بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الملك عبدالله ببريدة.

ويأمل لاعبو اتحاد جدة في تحقيق الفوز لتصحيح مساره في منافسات الدوري، حيث أنه يخشي شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى، بسبب تدني النتائج.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وهزم في 8 مباريات.

بينما يتواجد الرائد في المركز السادس برصيد 26 نقطة، بعد أن انتصر في 8 مباريات وتعادل في لقائين وهزم في 5 مواجهات.

جدير بالذكر أن مباراة الدور بين الاتحاد والرائد كانت قد انتهت لصالح النمور بثلاثية مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد

وتبث المباراة التي تجمع بين الاتحاد والرائد، على قناة السعودية الرياضية الأولى.
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