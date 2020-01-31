قنا في مواجهة قفط وشبان المراغة أمام المنشأة أبرز مواجهات القسم الثالث



تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، مباريات الجولة الـ 15 للمجموعة الثانية، بدوري القسم الثالث، والتي تشهد مواجهات من العيار الثقيل، حيث يواجه فريق نادي قفط نظيره فريق نادي قنا، بملعب الاول، في مباراة تحمل شعار لا بديل عن الفوز، لاسيما وأن فريق قنا بتصدر المجموعة برصيد31 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز ومواصلة صدارته للمجموعة، بينما يحتل فريق نادي قفط المركز الثالث برصيد28 نقطة، ويسعي لتحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو الصدارة.



وعلى ملعب نادي الشبان المسلمين بالمراغة، يلتقي صاحب الأرض ووصيف المجموعة برصيد 31 نقطة، نظيره اهلي المنشأة صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة.



فيما يلتقي فريق نادي البداري، رابع المجموعة برصيد23 نقطة، نظيره نادي قوص صاحب المركز الأخير، برصيد 8 نقاط.



وعلى ملعب مركز شباب البلينا، يستضيف شباب البلينا، صاحب المركز الثامن برصيد16 نقطة، نظيره فريق نادي المراغة، صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة.



فيما يواجه فريق مركز شباب سوهاج، صاحب المركز السادس، برصيد 20 نقطة، نظيره فريق نادي اخميم، صاحب المركز السابع برصيد18 نقطة.



وتختتم منافسات الجولة بمواجهة فريق نادي مكة المكرمة، صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة، نظيره فريق نجوع مازن، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.



ترتيب المجموعة الثانية



1- نادي قنا 32 نقطة

2-شبان المراغة 31 نقطة

3- قفط 28 نقطة

4- البداري 23 نقطة

5- المراغة 22 نقطة

6- شباب سوهاج 20 نقطة

7- أخميم 18 نقطة

8- شباب البلينا 16 نقطة

9- أهلي المنشأة 14 نقطة

10- مكة المكرمة 11 نقطة

11- نجوع مازن 9 نقاط

12- قوص 8 نقاط