Advertisements
Advertisements
Advertisements

قنا في مواجهة قفط وشبان المراغة أمام المنشأة أبرز مواجهات القسم الثالث

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:25 ص
Advertisements
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، مباريات الجولة الـ 15 للمجموعة الثانية، بدوري القسم الثالث، والتي تشهد مواجهات من العيار الثقيل، حيث يواجه فريق نادي قفط نظيره فريق نادي قنا، بملعب الاول، في مباراة تحمل شعار لا بديل عن الفوز، لاسيما وأن فريق قنا بتصدر المجموعة برصيد31 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز ومواصلة صدارته للمجموعة، بينما يحتل فريق نادي قفط المركز الثالث برصيد28 نقطة، ويسعي لتحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو الصدارة.

وعلى ملعب نادي الشبان المسلمين بالمراغة، يلتقي صاحب الأرض ووصيف المجموعة برصيد 31 نقطة، نظيره اهلي المنشأة صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

فيما يلتقي فريق نادي البداري، رابع المجموعة برصيد23 نقطة، نظيره نادي قوص صاحب المركز الأخير، برصيد 8 نقاط.

وعلى ملعب مركز شباب البلينا، يستضيف شباب البلينا، صاحب المركز الثامن برصيد16 نقطة، نظيره فريق نادي المراغة، صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

فيما يواجه فريق مركز شباب سوهاج، صاحب المركز السادس، برصيد 20 نقطة، نظيره فريق نادي اخميم، صاحب المركز السابع برصيد18 نقطة.

وتختتم منافسات الجولة بمواجهة فريق نادي مكة المكرمة، صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة، نظيره فريق نجوع مازن، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية

1- نادي قنا 32 نقطة
2-شبان المراغة 31 نقطة
3- قفط 28 نقطة
4- البداري 23 نقطة
5- المراغة 22 نقطة
6- شباب سوهاج 20 نقطة
7- أخميم 18 نقطة
8- شباب البلينا 16 نقطة
9- أهلي المنشأة 14 نقطة
10- مكة المكرمة 11 نقطة
11- نجوع مازن 9 نقاط
12- قوص 8 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعتين و 40 دقيقة

فايلر.. تعرض لـ"التهديد بالقتل" وأَحب الصحافة وكره قراءة الصحف

منذ حوالي 5 ساعات

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 3 ساعات

الصور الأولى للصحفية رحاب بدر التي عُثر عليها مشنوقة بمنزلها

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 3 ساعات

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من النائب العام عن واقعة "ختان أسيوط"

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 16 ساعة

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضع سيناريو للتعاقد مع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ حوالي 7 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ ساعتين و 40 دقيقة

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 5 ساعات

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

11:49 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

11:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status