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بديل لويس سواريز.. برشلونة يتراجع عن ضم مهاجم خلال الانتقالات الجارية

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:22 ص
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سواريز
سواريز
محمد الدمتناوي
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رفض فريق برشلونة الإسباني، التعاقد مع مهاجم بديل للأوروجوياني لويس سواريز، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

إصابة لويس سواريز

ويغيب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز عن برشلونة لمدة لا تقل عن 4 أشهر، بسبب الإصابة في الركبة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة نادي برشلونة والمدير الرياضي إريك أبيدال، لا يرغبون في التعاقد مع مهاجم، بسبب عدم تواجد أحد في السوق يستوفي المعايير.

وتابعت الصحيفة:" كيكي سيتين عليه المداوره والأعتماد على ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وأنسو فاني وعثمان ديمبلي، حتى عودة لويس سواريز من الإصابة".

جريزمان وفاتي "الحل الأقرب"

والحل الأقرب أمام كيكي سيتين هو الأعتماد على جريزمان وفاتي في مركز المهاجم الصريح، حيث دائماً ما كان يشارك النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في مركز المهاجم مع منتخب الديوك، أو مع أتلتيكو مدريد فريقه السابق.
وكذلك اللاعب الإسباني الشاب إنسو فاتي، الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، وهو يمتلك القدرة على اللعب برأسة وكذلك يمتلك التسديدات الجيدة.
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