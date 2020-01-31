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فخر الدين بن يوسف يعلق على هدفه في مباراة الأنتاج.. ويؤكد عن سعادته بوجوده في صفوف الدراويش

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:18 ص
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فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف
محمد الدمتناوي
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تحدث فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن سعادته بتسجيل هدف الفوز أمام الأنتاج الحربي في الدوري المصري.

ملخص مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي
وتمكن الإسماعيلي من الفوز على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل محمد هاشم لمصلحة الإسماعيلي في الدقيقة 6 من بداية اللقاء، ثم تعادل الإنتاج الحربي عن طريق معاذ الحناوي في الدقيقة 22.

ثم أضاف باهر المحمدي الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل الإنتاج الحربي عن طريق اللاعب محمد رجب في الدقيقة 55.

ثم سجل فخر الدين بن يوسف هدف الانتصار للدراويش في الدقيقة 68، من تمريرة بينية متقنة جاءت عن طريق همام طارق تسلمها محمد الشامى الذى سلمها لفخر الدين ليودعها فى الشباك.

وقال بن يوسف في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي: "سعيد بالمساهمة فى قيادتي للفريق والانتصار على الإنتاج الحربى بثلاثية في الدوري المصري".

وتابع:" بعد تسجيلي لهذا الهدف، سيكون هناك دافع قوي من أجل إضافة المزيد لفريقي من الناحية الفنية".

وواصل:" منذ إنضمامي جميع اللاعبين رحبوا بي، لذلك أنا سعيد للغاية للتواجد في صفوف الدراويش".

وأتم:' جماهير للإسماعيلي دائما ما تساند فريقها، أود أن أوجه لهم الشكر بعد مساندتها لي على مواقع التواصل الإجتماعي".
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