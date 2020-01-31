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تداول مقطع فيديو لحادث كاد يودي بحياة سعد لمجرد

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:01 ص
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بوابة الفجر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة سقوط المطرب المغربي سعد لمجرد من أعلى المسرح برفقة فرقته.

واصطدم لمجرد بقوة بالأرض إثر انهيار المسرح وسقوطه برفقة بعض من أعضاء فرقة "فناير" المغربية أثناء تصويرهم أحد مشاهد الكليب الجديد، ولم يوضح لمجرد بعد انتشار الفيديو حالته إن كان قد أصيب أم لا.

هذا وكان فريق عمل الفيدو كليب قد أعلنوا في وقت سابق، أن الفيديو سيتم تصويره في المدينة الحمراء بمراكش المغربية.

يذكر أن غرفة التحقيق في العاصمة الفرنسية باريس، أصدرت قرار إحالة سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات التابعة لذات المحكمة، بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول، وأعادت تصنيف فعل الاغتصاب.


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الكلمات المفتاحية

مسرح فيديو سقوط سعد لمجرد

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