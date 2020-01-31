"الزراعة" تهدد بإجراءات صارمة ورادعة للتعدي على الأراضي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه كان هناك بعض المعوقات في منظومة الزراعة المصرية في الفترة الماضية.



وأضاف "القرش"، خلال حواره مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية كان كبيرًا جدًا منذ 4 سنوات، مشيرًا إلى أنهم يبذلون جهودًا كبيرة لإزالة التعديات وتطوير القطاع.



وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "في عام 2019، وصلنا إلى 110% من حجم الإزالات على الأراضي الزراعية"، مستكملًا: "سنتخذ إجراءات صارمة ورادعة للتعدي على الأراضي الزراعية".

