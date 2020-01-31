عاجل.. مصدر يكشف مفاجأة بشأن وفاة صحفية شنقًا داخل منزلها

رجح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، في واقعة العثور على جثة الصحفية رحاب بدر، مشنوقة داخل شقتها بعدم وجود شبه جنائية.



وأضاف المصدر ذاته في تصريحات إلى "الفجر" أن المتوفيه كانت بمفردها داخل شقتها لحظة العثور عليها.



يُذكر أن أجهزة الأمن قد تلقت إخطارا من أسرة الصحفية رحاب بدر، يفيد بالعثور على جثتها داخل الشقة، وذلك قبل سفرها لمهرجان الأقصر السينمائي بعدة ساعات، وتم استدعاء زوج الضحية للاستماع إلى أقواله، وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، النيابة العامة للتحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.



وتبين من المعاينة المبدئية أن جميع منافذ الشقة سليمة، وجار فحص جميع معارفها، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

